Da waren’s nur noch zwei

Das Hin und Her der vergangenen Tage hat ein Ende: Budapest linksliberaler Oberbürgermeister Gergely Karacsony kündigte am Freitag an, auf die Spitzenkandidatur der Opposition bei der Parlamentswahl im Frühjahr verzichten zu wollen. Er trete zugunsten von Peter Marki-Zay zurück, weil dieser »die Opposition zu vereinen und zum Wahlsieg zu führen vermag«, so Karacsony.

Um den aussichtsreichsten Herausforderer von Ministerpräsident Viktor Orban bei den Parlamentswahlen im kommenden Jahr zu ermitteln, hatten sich Oppositionsparteien darauf verständigt, ihre Kandidaten in einer Vorwahl gegeneinander antreten zu lassen. Aus der ersten Runde war...