Re: Ein Koch am Ende der Welt

Spitzenküche in Bulgarien

Der bulgarische Spitzenkoch Filip Sacharijew reiste 18 Jahre lang um die Welt, um in den besten und seltsamsten Küchen der Welt sein Handwerk zu lernen. Zuletzt war er Küchenchef auf der norwegischen Insel Spitzbergen. Doch das Heimweh trieb ihn in seine Heimat zurück – in die ärmste Region der EU mit der stärksten Korruption, wo der Gastronom und Hobbyfotograf ein Gourmetlokal eröffnen will. Über die möglichen Gäste, die sich das leisten können, machen wir uns hier mal nicht zu viele Gedanken. D 2021.

Arte, 19.40 Uhr

Der unglaubliche Hulk

Einfach mal neu anfangen! Seit einem Experiment mit Gammastrahlen verwandelt sich der Wissenschaftler Bruce Banner bei gelegentlichen Wutanfällen in das Monster Hulk. Auf der Flucht vor dem Militär und ...