Drohung aus Kuala Lumpur

Malaysia ist am Mittwoch aus der bisher nach außen hin postulierten Einheit der südostasiatischen Nachbarstaaten bezüglich Myanmar ausgeschert. Bei einer Parlamentssitzung drohte der neue Außenminister Saifuddin Abdullah an, sein Land werde einseitig Direktkontakte zur aus dem Exil aufgebauten »Regierung der Nationalen Einheit« (NUG) aufnehmen, sollte die Militärjunta unter General Min Aung Hlaing weiterhin die ASEAN-Vermittlungsversuche in dem Konflikt torpedieren.

Bei einem Gipfeltreffen im April in der indonesischen Hauptstadt Jakarta, an dem Hlaing gut zwei Monate nach dem Putsch vom 1. Februar persönlich teilgenommen hatte, war als Minimalkonsens ein Fünfpunktekatalog verabschiedet worden. Länger dauerte es danach schon, bis sich der Zehnerbund auf den stellvertretenden Außenminister des derzeitigen ASEAN-Vorsitzenden Brunei, Erywan Yusof, als Sondergesandten verständigte. Dieser ist bisher nicht besonders erfolgreich gewesen. Aktuell verweigert die R...