Erste Einigung in Klinikstreit

Nach vier Wochen Streik an den landeseigenen Kliniken in Berlin gibt es einen ersten Erfolg: Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat sich mit der Charité auf ein Eckpunktepapier verständigt, auf dem ein künftiger Tarifvertrag aufbauen soll. Das bestätigten beide Seiten am Donnerstag. Innerhalb der nächsten fünf Wochen soll der Tarifvertrag abgestimmt und den Gremien vorgelegt werden. Bis dahin wird der Streik an der Charité ausgesetzt.

»Wir sind sehr zufrieden, dass wir bei den Eckpunkten ein gemeinsames Ergebnis erreicht haben«, erklärte Carla Eysel, Vorstand Personal und Pflege der Charité. Das Unterneh...