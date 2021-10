Re: Berlins mobile Tierärztin

Mit Herz für Hund und Herrchen

Unter den 650.000 Wohnungslosen hierzulande sind sehr viele Hundebesitzer. Die Tiere sind oft das einzig Konstante im Alltag der Menschen, die in Not und Kälte leben. Eine medizinische Behandlung ihrer Begleiter könnten sie sich nicht leisten – wäre da nicht die Tierärztin Jeanette Klemmt, die zu Berliner Brennpunkten fährt und dort kostenlos Tiere behandelt. Studien zeigen: Die Mediziner erleben die Not vieler Menschen hautnah mit und können, aus Kostengründen, oft nichts weiter tun als das Tier einzuschläfern. BRD 2020.

Arte, 19.40 Uhr

Wissen vor acht

Hilft warm anziehen gegen Erkältungen? Oft hören Kinder von ihren Eltern den Satz: »Zieh bitte Schal und Mütz...