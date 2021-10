Andauernd Krieg

Vor zwanzig Jahren, am 7. Oktober 2001, starteten die USA mit Luftangriffen auf Ziele in Afghanistan den längsten Krieg ihrer Geschichte. Großbritannien war vom ersten Moment an direkt beteiligt. »Andere enge Freunde« hatten ihre Beteiligung mit eigenen Streitkräften schon fest zusagt, wie Präsident George W. Bush in einer abendlichen Fernsehansprache ankündigte. Ausdrücklich nannte er Kanada, Australien, Deutschland und Frankreich. Mehr als 40 Länder in Nahost, Afrika, Europa und verschiedenen Teilen Asiens hätten der US-amerikanischen und britischen Luftwaffe Überflug- und Landerechte eingeräumt. »Wir werden vom gemeinsamen Willen der Welt unterstützt«, sagte Bush.

Ziel der Operation sei es, »die Benutzung Afghanistans als Terroristenstützpunkt zu beenden und die militärischen Kapazitäten des Taliban-Regimes anzugreifen«. »Heute konzentrieren wir uns auf Afghanistan, aber die Schlacht ist umfassender. Jede Nation muss ihre Wahl treffen. In diesem Konflik...