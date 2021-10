Entschuldigung missglückt

»Deutschland 2021« und »Ich bin gerade sprachlos«, sagte der Musiker Gil Ofarim auf einem Video, dass er am Dienstag abend auf der Plattform Instagram veröffentlicht hatte. Der Kinderstar aus den 90er Jahren sitzt darin auf den Stufen vor dem Leipziger Luxushotel Westin und trägt eine schwarze Lederjacke, ein Nasenpiercing und eine silberne Kette mit Davidstern-Anhänger. Vor der Aufnahme hatte er nach eigener Aussage im Foyer des Hotels angestanden, um einzuchecken. Da der Computer an der Rezeption kaputt gewesen sei, habe sich eine lange Schlange gebildet. Drei andere Gäste seien dem Sänger in der Schlange vorgezogen worden, wie der 39jährige in seinem Video berichtete, als er sich darüber beschwerte, habe es aus einer Ecke geschallt: »Packen Sie Ihren Stern ein«. Der Mitarbeiter an der Rezeption habe gesagt, wenn er »seinen Stern« einpacke, könne er einchecken.

Nach Bekanntwerden des Vorfalls versammelten sich am Dienstag abend Hunderte Menschen vor dem ...