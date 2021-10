»Gemeinsamen Erfolg für viele erkämpfen«

Seit mehreren Monaten findet in der Türkei und anderen Ländern eine Kampagne für die Freilassung des politischen Gefangenen Ali Osman Köse statt. Wer ist Köse und warum setzen Sie sich für ihn ein?

Ali Osman Köse sitzt bereits seit insgesamt 37 Jahren als politischer Gefangener mit lebenslanger Haftstrafe in verschiedenen Gefängnissen der Türkei. Sein antifaschistischer und antiimperialistischer Widerstand reicht bis in die Jahre der Militärdiktatur nach dem Putsch von 1980 zurück. Er hat seine revolutionären Ideen unter allen Umständen verteidigt und sich jeglichem Unrecht und Unterdrückung widersetzt. Er ist ein Zeitzeuge des Faschismus und des Widerstands in Gefängnissen der Türkei. Köse ist einer von Hunderten, aber seine widerständige Geschichte, die Ungerechtigkeit, die ihm angetan wird sowie sein kritischer Zustand aufgrund unzureichender medizinischer Versorgung haben uns bewegt, diese internationale Kampagne aufzubauen. Es geht nicht nur um Solida...