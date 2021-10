So was von aufgeweckt

Einen wunderschönen guten Morgen! In Argentinien, wo es bislang erst zwei Wellen gab, enspannt sich die Coronasituation gerade. Zwar dürfen Banken und andere Geldinstitute von Normalbürgern noch immer nicht betreten werden. Doch die Schulen sind wieder offen. Zuletzt hatten die silberländischen Schüler im Dezember 2019 Unterricht gehabt. Dann kamen die Sommerferien (bis Ende Februar 2020). Normalerweise wird im Anschluss monatelang gestreikt, wegen Lohnerhöhungen respektive Inflationsangleichungen. Wegen Corona fiel das aus. In der bevölkerungsreichsten Provinz Buenos Aires (mit praktisch der Hälfte der Gesamtbevölkerung Argentiniens) muss seit dem 1. Oktober kein Mund- und Nasenschutz mehr getragen werden. Im Conurbano der Metropole Buenos Aires, der zur Provinz gehört, liegt ein Großteil der mehr als 5.000 argentinischen Villas Misérias (Slums). Dort leben Großfamilien in winzigen, mehr als prekären Bretterbehausungen. Alle, die in ein Bett passen, schl...