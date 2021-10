Kubiczek, Brandt, Bukowski

Bestimmt können ältere Leser noch die Erkennungsmelodie der DFF-Show »Mit dem Herzen dabei« (mit Hans-Georg Ponesky) mitsummen, und uns etwas Jüngere fragt Dagmar Frederic bis heute immer wieder: »Was halten Sie vom Tango?« Diese Titel schrieb der Komponist und Orchesterleiter Walter Kubiczek, der am Republiksgeburtstag am Donnerstag 90 Jahre alt geworden wäre. Der Berliner betreute als Redakteur die »Schlagerrevue« mit Heinz Quermann bei Radio DDR (und schrieb die Vorspannmusik), hat aber auch viele Filmmusiken komponiert. Am bekanntesten wurde die der Reihe »Das unsichtbare Visier«. Er ist 2009 gestorben.

Die älteren Brüder Peter und Lars hatten es dem »Nesthäkchen« Matthias vorgemacht: Sie spielten 1966/67 Hauptrollen in dem Günter-Grass-Film »Katz und Maus« – und verursachten einen Skandal. Die Söhne des damaligen Vizekanzlers Willy Brandt waren in einer Duschszene splitternac...