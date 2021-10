»Die Grenze des Bezahlbaren«

Der stetige Anstieg der Mietpreise in deutschen Großstädten könnte ein vorläufiges Ende erreicht haben – zumindest da, wo längst schon völlig astronomische Summen aufgerufen werden. Zu diesem Ergebnis kommt eine neue Studie des Immobilienportals »Immowelt«, über die Tagesschau.de am Montag berichtete. Untersucht wurden Angebotsmieten in 14 Großstädten mit jeweils mehr als 500.000 Einwohnern. Verglichen wurde das dritte Quartal dieses Jahres mit dem zweiten. In fünf Städten kletterten die Preise demnach weiter nach oben, im Vorjahreszeitraum sei das noch in acht Städten der Fall gewesen, so die Autoren der Studie. »Die Preiskurven flachen in immer mehr Städten ab.«

In sechs der 14 untersuchten Ballungsräume blieben die Preise annähernd konstant, allerdings auf zum Teil schwindelerregendem Niveau. Für 80 Quadratmeter – drei Zimmer, zweiter Stock – wurden in München beispielsweise wie gehabt durchschnittlich 1....