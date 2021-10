Zum Inhalt dieser Ausgabe | Vorschlag Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht Re: Pulverfass Nordirland Streit nach dem Brexit In Nordirland sind Protestanten sauer, dass Nordirland noch immer keine Grenze zu Irland hat. Deswegen verbrennen sie irische Fahnen. Wie geht es weiter nach dem Brexit? Arte, 19.40 Uhr Die Anstalt Politsatire mit Max Uthoff und Claus von Wagner Kurz nach Bundestagswahl und »Einheiztag« geht es krankheitsbedingt zwar ohne Claus von Wagner zur Sache, aber sicher bleibt wie gewohnt kein Auge trocken. Und Gäste sind auch dabei, unter anderem Maike Kühl, Sulaiman Masomi und Antonia von Romatowski. ZDF, 22.15 Uhr Makro Cannabis made in Germany Zeit wurde es, schließlich wurde vor Hunderten von Jahren bereits ganz legal Hanf angebaut hierzulande. Eine junge Branche ist in Goldgräberstimmung. Seit 2021 fährt Deutschland wieder offiziell eigene Ernten ein. Unter strenger Aufsicht der Behörden. Kann Cannabis »made in Germ...

Artikel-Länge: 2679 Zeichen

