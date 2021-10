Prag, Blicke

1

Wir stehen vor der berühmten Aposteluhr am Prager Rathaus. Prazsky orloj bimmelt jede volle Stunde eine Weile, was die Menschen, zumindest am späteren Abend, nach ein paar Kannen Urquell, zu Jubelstürmen hinreißt. Diese Kollektivbegeisterung bei einem Glockenspiel ist merkwürdig. Noch kurioser ist das Geschrei einer einzelnen Frau, das im folgenden anhebt. Ein verzweifeltes Greinen wie in einem Horrorfilm. Ich verstehe immer »Nula«, die Vokale langgezogen, gedehnt vom Schmerz. Und was ich dann sehe, ist eine Art Horrorfilm, den vermutlich alle Eltern schon irgendwann mal durchgespielt haben. Eine Mutter sucht ihr Kind. Zwei weitere Kinder stehen um sie herum, völlig verstört. Einen Vater sehe ich nicht. Die asiatische Frau schreit erneut, ihr »Nuulaaa« spürt man kalt im Kreuz.

»So schreit nur eine Mutter«, sagt meine Frau.

Der Platz am historischen Zentrum ist voller Menschen, fast alles Europäer. Ein kleines asiatisches Kind, ich denke sofort an ein Mädch...