Weinert lesen

Leipzig sieht im Herbst sehr dunkel aus. Das liegt nicht nur am Wetter. Die Fenster des Mietshauses in der Erich-Weinert-Straße gehen nach Norden raus. Das Haus steht unter Denkmalschutz, weil der Eingangsbereich mit Stuck verziert ist. Im Dachgeschoss spielt das keine Rolle mehr. Da lehnt man am Fenster, die Zigarette und den Kaffee in der Hand, und schaut hinaus. Noch in den Fünfzigern war das der Deutschen liebstes Hobby. Aber hier sieht man nur die Stadtwerke, das Finanzamt, den Parkplatz. Irgendwo links sind der Zoo und dahinter die RB-Arena. Beides kenne ich mehr aus dem Fernsehen als von Besuchen.

Neu in Leipzig zu sein, das heißt, mit Google Maps nach Supermärkten zu suchen. Freunde fragen, wie es so ist, »dort unten«. Dabei hat man doch alle Möbel mitgenommen und fährt dasselbe Auto. Nur die Bars und Cafés heißen anders. Verwandte kündigen ihren Besuch an und sc...