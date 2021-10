Die Granden setzen sich ab

Während sich der schwer angeschlagene CDU-Chef Armin Laschet am Sonntag in die »Jamaika«-Sondierungen zu retten versuchte, nimmt das Szenario seiner möglichen Ablösung weiter Konturen an. Niemand bezweifelt mehr, dass er nur in dem unwahrscheinlichen Fall Parteichef bleiben wird, wenn es ihm gelingt, der Union das Kanzleramt zu sichern. Am Sonntag nachmittag kamen die Spitzen von CDU und CSU mit den Sondierern ihrer Parteien zu Vorbesprechungen vor dem am Abend nach jW-Redaktionsschluss geplanten Treffen mit der FDP zusammen. Stellungnahmen gab es keine – es war vor dem Gespräch mit FDP-Chef Christian Lindner und anderen Politikern der Liberalen Vert...