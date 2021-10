Der neue Frontstaat

Die Warnung, die Russlands Präsident Wladimir Putin Mitte September 2021 in einer Videobotschaft den militärischen Verbündeten seines Landes übermittelte, war eindeutig. Zum Auftakt einer Konferenz der Organisation des Vertrages über kollektive Sicherheit (OVKS) in der tadschikischen Hauptstadt Duschanbe sagte Putin, nach dem Sieg der Taliban in Afghanistan sei die Lage an den Außengrenzen des Bündnisses »nicht nur nicht stabil, sondern birgt neue, wirklich scharfe Herausforderungen und Risiken für die Sicherheit unserer Länder«. Gemeint ist damit vor allem die Grenze des Bündnismitgliedes Tadschikistan zu Afghanistan. Diese 1.300 Kilometer lange Grenzlinie verläuft auf Hunderten von Kilometern am Pamir durch gebirgiges Gelände und lässt sich daher nicht vollständig kontrollieren. Tadschikistan, bedeutet das, ist jetzt als Verbündeter Russlands ein Frontstaat geworden. Gemeinsame Manöver unmittelbar nach dem Einmarsch der Taliban in Kabul haben Moskaus En...