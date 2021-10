Denkfaul und bleiern

Vor den Sondierungsgesprächen zwischen den Parteien am Wochenende, bei denen die Weichen für die Regierungsbildung gestellt werden sollen, weht der CDU und vor allem Parteichef Armin Laschet ein heftiger Wind ins Gesicht. Besonders groß ist der Frust über das mit 24,1 Prozent historisch schlechte Ergebnis der Union bei der Bundestagswahl im Osten. Der neue Chef der sächsischen CDU-Landesgruppe im Bundestag, Carsten Körber, nahm am Freitag kein Blatt vor den Mund. Das »große Problem in diesem Wahlkampf« sei für die CDU »ganz eindeutig« deren Spitzenkandidat Laschet gewesen, erklärte er im Deutschlandfunk. »Er lag wie Blei auf unserem Wahlkampf«, sagte Körber.

Um das zu illustrieren, schilderte Körber, wie er am CDU-Wahlkampfstand auf einem Wochenmarkt in einer kleinen Stadt gestanden und in drei Stunden rund 50 Gespräche geführt habe. Dabei habe jeder Gesprächspartner sinngemäß gesagt, er fände die CDU ganz sympathisch, hätte aber Bauchschmerzen mit dem Spi...