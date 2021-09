Podcasts unter der Lupe

Podcasts sind nicht gerade neu. Doch erst seit einiger Zeit – nicht zuletzt im Kontext der Pandemie – zeigen sie sich immer mehr als stabiler Bestandteil des öffentlichen Medienangebots. An einer Beschäftigung mit ihnen, so scheint es, führt vor allem für die traditionellen Radiosender kein Weg vorbei. Die gewerkschaftsnahe Otto-Brenner-Stiftung hat nun Ende August eine Studie veröffentlicht, die den »Podcastboom in Deutschland« analysiert. Geschrieben haben sie Lutz Frühbrodt und Ronja Auerbacher, beide sind auf dem Feld der Kommunikationswissenschaft tätig. Sie beginnen ihre Darstellung mit einem Blick auf die mediale Entwicklung von Podcasts und machen zwei jeweils von den USA ausgehende Wellen aus: eine erste »Experimentierwelle« Mitte der 2000er und eine (anhaltende) »Etablierungswelle« seit Mitte der 2010er Jahre.

Mit der zunehmenden Etablierung geht auch ein Trend zur Professionalisierung und Kommerzialisierung einher. Die Autoren machen eine Vielfa...