Weiterer Schritt der Annäherung

Im Dialog zwischen Vertretern der venezolanischen Regierung und Teilen der rechten Opposition haben sich beide Seiten zu Beginn der Woche offenbar angenähert. Präsident Nicolás Maduro erklärte nach Abschluss der dritten Runde am Montag: »Wir machen Fortschritte und haben einen weiteren Schritt in Richtung Verständigung für einen dauerhaften, stabilen Frieden gemacht.« Der norwegische Diplomat Dag Nylander, dessen Land als Vermittler der Gespräche in Mexiko-Stadt auftritt, bestätigte, dass »die Positionen bei der Suche nach Lösungen für die sozialen, wirtschaftlichen und politischen Herausforderungen einander nähergebracht wurden«. In dieser Runde sei es vor allem um eine Stabilisierung »der institutionellen Ordnung«, insbesondere in den Bereichen Justiz und Rechtsstaatlichkeit gegangen. Weitere Details und ein Termin für die nächste Runde wurden nicht mitgeteilt.

