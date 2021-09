Jugo, Petri

»Frau Jugo rennt immer tiefer in ihr Unglück. Sie ist größenwahnsinnig«, stellte Naziminister Goebbels 1937 in seinem Tagebuch fest. Der immer etwas frechen österreichischen Schauspielerin Jenny Jugo, die eine zeitlang in Goebbels’ Haus verkehrte, dürfte das Interesse des Ministers anfangs geschmeichelt haben. Trotzdem hielt sie zu ihrem künstlerischen Ziehvater, dem als Sozialisten und Brecht-Freund verschrienen Erich Engel, und konnte für ihn auch mal ein Wort einlegen. Der Regisseur der Uraufführung der »Dreigroschenoper« zog sich in der Nazizeit auf eher unproblematische Unterhaltungsfilme zurück, in die er aber gelegentlich satirische Anspielungen einbrachte. Ab 1931 drehte er mit Jenny Jugo ein Dutzend Filme, darunter 1935 die vom Autor G. B. Shaw hochgelobte »Pygmalion«-Adaption. Der letzte gemeinsame Film scheiterte ...