Auf freiem Fuß

Die Abgeordnete des palästinensischen Parlaments in Ramallah Chalida Dscharrar ist am Sonntag auf Bewährung aus israelischer Haft entlassen worden. Die 58jährige hatte zwei Jahre im Gefängnis verbringen müssen, weil sie Mitglied in der marxistischen Volksfront zur Befreiung Palästinas (PFLP) ist. Das berichtete die amtliche palästinensische Nachrichtenagentur WAFA.

Dscharrar wurde am 31. Oktober 2019 verhaftet, nachdem am 23. August desselben Jahres in der Westbank ein 17jähriges israelisches Mädchen durch eine ferngezündete Bombe getötet worden war. Vater und Bruder überlebten schwer verletzt. Die Familie, die in der Siedlung Dolev lebt, befand sich auf einem Ausflug zur bei Touristen beliebten Quelle Ein Bubin. Die Siedlung im besetzten Westjordanland verstößt gegen das Völkerrecht. Das Wasser der Quelle darf ausschließlich von israelischen Siedlern genutzt werden, palästinensische Bauern haben kein Recht dazu. Das Amt der Vereinten Nationen für die Koor...