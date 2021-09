Immunisierung kommt kaum voran

Werden demnächst reihenweise Menschen, die eigentlich aus Gründen der Infektionsprävention zu Hause bleiben sollten, doch zur Arbeit erscheinen? Nach den Ergebnissen einer aktuellen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Yougov im Auftrag der Jobplattform Indeed ist genau damit zu rechnen. Angesichts des jüngsten Bund-Länder-Beschlusses, die »Lohnfortzahlung« für Ungeimpfte im Quarantänefall ab dem 1. November auszusetzen, spielt unter den möglichen Betroffenen fast jeder zweite mit dem Gedanken, die Vorgaben zu missachten. 44 Prozent der Befragten gaben an, die Anordnung des Gesundheitsamtes, sich in Isolation zu begeben, ihrem Chef zu verschweigen, um den fälligen Gehaltseinbußen zu entgehen. Es wäre nicht das erste Mal, dass sich eine vermeintlich dem Gesundheitsschutz dienende Maßnahme ins Gegenteil verkehrt.

Konkret argumentieren die Entscheider so: Wer sich nicht gegen Corona impfen lassen will, darf nicht länger erwarten, dass für die Konsequenzen ...