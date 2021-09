Druck aus dem Westen

Nach dem jüngsten Ausbruch der Coronapandemie in Viet­nam hat die Regierung beschlossen, zehn Millionen Dosen des Abdala-Vakzins aus Kuba zu beschaffen. Abdala ist einer der Impfstoffe, die in dem sozialistischen Inselstaat hergestellt werden.

Eine erste Teillieferung von 1,05 Millionen Dosen konnte Staatspräsident Nguyen Xuan Phuc nach seinem Besuch in Kuba bereits am Sonnabend mit nach Vietnam nehmen. Das berichtete die vietnamesische Nachrichtenagentur VNA. Am Rande der UN-Generaldebatte in New York hatte Phuc zusätzlich mit dem Pharmakonzern Pfizer die Lieferung von 31 Millionen Dosen des Biontech/Pfizer-Vakzins für Erwachsene und weitere 20 Millionen Dosen für Kinder ausgehandelt, sobald dieses für letztere zugelassen wird.

Vietnam mit einer Bevölkerung von 98 Millionen Menschen versucht derzeit mit allen Kräften sein Impfprogramm zu beschleunigen. Obwohl die Zahl der täglichen Impfungen 700.000 erreicht hat, ist die Impfquote von 7,6 Prozent laut der ...