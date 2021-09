Elbe und Weser rücken zusammen

Seit Juni 2020 reden zwei jahrzehntelang konkurrierende Hafenbetreiber über eine mögliche Kooperation beim Betrieb ihrer Containerterminals – einerseits die überwiegend staatseigene Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), andererseits das Unternehmen Eurogate, Gemeinschaftsprojekt der halbstaatlichen Bremer BLG und des Hamburger Familienkonzerns Eurokai. Die Politik macht öffentlich Druck, um die bisher ergebnislosen Gespräche voranzubringen: Am Freitag vergangener Woche zeigten sich je zwei Ressortchefs der Bremer und der Hamburger Landesregierungen in einer gemeinsamen Erklärung »davon überzeugt, dass ein Verbund sinnvoll ist und perspektivisch zu einer Stärkung der maritimen Standorte in der Deutschen Bucht führt«.

Unterzeichnet haben den Aufruf die bremische Hafensenatorin Claudia Schilling (SPD) und ihr Kollege, Finanzsenator Dietmar Strehl (Grüne) sowie von Hamburgs Wirtschaftssenator Michael Westhagemann (parteilos) und Finanzsenator Andreas Dressel...