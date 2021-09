Beeindruckender Fundus

Gerade hat der Zentralfriedhof Berlin-Friedrichsfelde seinen 140. Jahrestag begangen. Es ist erfreulich, dass seine Geschichte, besonders die der hier errichteten Gedenkstätte der Sozialisten, über Jahrzehnte hinweg solide erforscht und dargestellt wurden. Nachdem Rudi Liening seit 1968 erste Studien vorgelegt hatte, war 1982 von Heinz Voßke (unter Mitarbeit von Elisabeth Ittershagen) eine für ihre Zeit mit Dokumenten ungewöhnlich gut belegte, reich illustrierte Geschichte der Gedenkstätte erschienen, die sich auf die Auswertung der Bestände des von Voßke geleiteten Zentralen Parteiarchivs der SED stützen konnte. Nach der »Wende« nahm sich Joachim Hoffmann dieser Thematik an und bettete sie in die Entstehung und den Werdegang des gesamten Zentralfriedhofs ein. Diese 1996 erschienene Publikation war auch die Grundlage eines von ihm verfassten kulturhistorischen Reiseführers, in dem er den Grabstätten in Berlin-Friedrichsfelde die Bedeutung eines »deutschen...