»Ihr lungert herum in Parks und in Gassen«

Nach dem Krieg wollte man in der BRD ganz schnell vergessen, was die Deutschen an Leid über die Welt gebracht hatten. Man ging ins Kino und sah sich »Schwarzwaldmädel« (1950) an, den erfolgreichsten westdeutschen Film der 50er Jahre. Gleichzeitig entstand das Genre des sentimentalen Heimatschlagers. Vorn dabei: Peter ­Alexander, Caterina Valente und der am 27. September 1931 in Wien geborene Franz Eugen Helmuth Manfred Nidl, der bald schon Freddy Quinn heißen sollte.

Zunächst aber wanderte Freddy mit seinem Vater in die USA aus, 1934 war das. Vier Jahre später, nach einem Sorgerechtsprozess, kehrte er zur Mutter nach Wien zurück. Die Schule brach er vorzeitig ab, um als Musiker mit einem Wanderzirkus zu tingeln, anschließend fuhr er als Schiffsjunge zur See. In Rom spielte er in einer Kneipe Klavier für US-Soldaten. Nach seiner Grundausbildung bei der Fremdenlegion zog es Freddy nach Deutschland. Hier arbeitete er ab 195...