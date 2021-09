Zum Inhalt dieser Ausgabe | Inklusion Marke SPÖ Erwin Riess »Das Pflegegeld hat den Zweck, in Form eines Beitrages pflegebedingte Mehraufwendungen pauschaliert abzugelten, um pflegebedürftigen Personen soweit wie möglich die notwendige Betreuung und Hilfe zu sichern sowie die Möglichkeit zu verbessern, ein selbstbestimmtes, bedürfnisorientiertes Leben zu führen.« – Österreichisches Bundespflegegeldgesetz, 1. Abschnitt, Paragraph 1, Zweck des Pflegegeldes Vor dem Schutzhaus zur Zukunft auf der Schmelz im 15. Wiener Gemeindebezirk erwartete Herr Groll den Dozenten. Ungeduldig fuhr er zwischen den Schrebergärten auf und ab. Endlich nahte sein Freund, er schob seine Rennmaschine so schnell er konnte. »Es wurde schon Zeit. Guten Tag, verehrter Dozent!« sagte Groll. »Was ist geschehen? Warum haben Sie mich hierher bestellt?« fragte der Dozent außer Atem. »Das Pflegegeld wird abgeschafft«, sagte Groll bitter. »Jetzt, nach 30 Jahren, nachdem wir endlich die jährliche Indexanpassung durchgesetzt haben, wird das Pflegegeld und ...

Artikel-Länge: 4643 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 43,60 Euro/Monat Soli: 55,60 €, ermäßigt: 30,60 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 20,60 Euro/Monat Soli: 27,60 €, ermäßigt: 13,60 € Bestellen