Männerbündler vor Gericht

Am Freitag hat vor dem Landgericht im belgischen Hasselt der Prozess gegen 18 Mitglieder der exklusiven Studentenvereinigung »Reuzegom« begonnen. Ihnen drohen bis zu 15 Jahren Haft. Hintergrund ist der Todesfall des 20jährigen Sanda Dia, Student an der renommierten Katholischen Universität Leuven, der im Dezember 2018 bei einem Aufnahmeritual in den obskuren Klub ums Leben gekommen war.

Die »Taufe«, an der Dia und zwei weitere Studenten teilnahmen, fand in einem abgelegenen Chalet in Vorselaar bei Antwerpen statt, rund 50 Kilometer von Leuven entfernt. Die Aufgaben, die sie zu erfüllen hatten, waren extrem widerlich, recherchierte damals die Tageszeitung Het Nieuwsblad. Sie mussten literweise Alkohol und salziges Fischöl trinken und laut dpa einem lebenden Aal den Kopf abbeißen. Doch damit nicht genug. Die Anwärter mussten sich bei einer Außentemperatur von sechs Grad Celsius stundenlang halbnackt in eiskaltes Wasser stellen, während die anwesenden Mitglie...