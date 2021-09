Auszeit für Woelki

Trotz wiederholter Skandale und Massenaustritten aus der Kirche – der Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki bleibt im Amt. Die Kernbotschaft eines am Freitag von der Apostolischen Nuntiatur in Berlin veröffentlichten päpstlichen Schreibens zu seiner Causa lautet: »Der Heilige Vater zählt auf Kardinal Woelki, er anerkennt seine Treue zum Heiligen Stuhl und seine Sorge um die Einheit der Kirche«. Damit aber nicht der Eindruck eines »Weiter so« entsteht, entsprach Papst Franziskus der Bitte des Kardinals um eine »geistliche Auszeit« bis zum Beginn der kommenden Fastenzeit Anfang März. Es sei »offenkundig, dass Erzbischof und Erzbistum einer Zeit des Innehaltens, der Erneuerung und der Versöhnung bedürfen«. Woelki, der sich nach Bekanntgabe der Entscheidung auch gleich in sein »Sabbatical« verabschiedete, wird während seiner Abwesenheit vom Kölner Weihbischof Rolf Steinhäuser als Apostolischer Administrator vertreten.

Der Kardinal wird in der päpstlichen Mitteil...