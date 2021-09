Die Quadratur des Kreises. Im Steckrübenwinter 83/84

Wir hatten ja nichts! Im Steckrübenwinter 83/84. Jüngeren Metalheads kann man nur mit viel Mühe erklären, was damals alles fehlte. Es gab nicht einmal Metalheads. Headbanger hießen die und bei manch einem Dorftroll mit einer Fünf in Englisch sogar »Hiet­bääändscha«. Kein einschlägiges Poster an die Wand hängen konnte man, an so etwas verschwendete die sich gerade konsolidierende Szene noch keine Gedanken. Folglich war der Proberaum unserer frisch formierten Nahkampfeinheit mit dem sprechenden Namen Adrenalin orange-braun tapeziert, in einem Muster, dass sich die Quadratur des Kreises vorgenommen hatte. Eine niedersächsische Bauernkalenderversion von Acid Art.

Onkel Adolf hatte beim Bau seiner Ponderosa einen Partyraum vorgesehen und nicht bedacht, dass Partys nicht seine Stärke waren, also durften wir dort unsere Instrumente reinstellen und mit ihnen bestialische Dinge anstellen. Unter einer Bedingung: »Wenn ihr Chaoten mir nicht mein Dormunder Export wegs...