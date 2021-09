Übergangsregierung unter Druck

Die malische Übergangsregierung unter Assimi Goïta nimmt die Drohungen aus Paris ernst, den französischen Militäreinsatz »Barkhane« zu beenden, die Stützpunkte Kidal, Tessalit und Timbuktu in Mali aufzulösen und den »Kampf gegen den Terror« von Niger aus fortzusetzen. Trotz jahrelanger Ausbildung ist die malische Armee nicht in der Lage, den Dschihadismus im Land effektiv zu bekämpfen, so die Einschätzung von Militärexperten.

Vor diesem Hintergrund sind die Überlegungen der Übergangsregierung zu sehen, 1.000 Söldner eines privaten Militärunternehmens mit Verbindungen zur russischen Gruppe Wagner für 9,1 Millionen Euro zu engagieren. Am Sonntag erklärte Premierminister Choguel Maïga: »Es ist nicht Sache eines anderen Staates, für uns Entscheidungen zu treffen, und noch weniger, zu entscheiden, auf welche Partner er zurückgreifen kann oder nicht.« Bereits im Januar 2019 war dem russischen Botschafter in Bamako eine von mehr als acht Millionen Menschen unterz...