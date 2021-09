Biden geht auf Macron zu

US-Präsident Joseph Biden und sein französischer Amtskollege Emmanuel Macron haben sich im U-Boot-Streit um eine Wiederannäherung bemüht. Die beiden Staatschefs vereinbarten am Mittwoch in einem Telefonat »vertiefte Konsultationen« zwischen ihren Regierungen, wie das Weiße Haus und der Élysée-Palast in einer gemeinsamen Erklärung mitteilten. Unterdessen sprachen laut US-Angaben die Außenminister der beiden Länder am Rande der UN-Generalversammlung persönlich miteinander.

In der Erklärung der beiden Regierungen hieß es, durch die Gespräche sollten »die Bedingungen geschaffen werden, um Vertrauen sicherzustellen«, außerdem sollten »konkrete Maßnahmen hin zu gemeinsamen Zielen« vorgeschlagen werden. Der zurückgerufene französische Botsc...