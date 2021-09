Stärkung bleibt aus

Zum Onlinegespräch hatte der Sozialverband Deutschland (SoVD) am Mittwoch den Beauftragten der Bundesregierung für die Belange der Menschen mit Behinderung, Jürgen Dusel, geladen. Er und die SoVD-Referentin für Behindertenpolitik, Claudia Tietz, zogen Bilanz der Regierungspolitik in diesem Sektor.

Pauschal bewertete der Beauftragte die Fortschritte in der Behindertenpolitik der zurückliegenden Legislaturperiode als gut, während die SoVD-Fachfrau sie als gerade noch befriedigend bezeichnete. In der Diskussion zeichnete sich schnell eine große Übereinstimmung beider in der Bewertung der Detailfragen ab.

Die Coronapandemie habe bestehende Probleme brennglasartig sichtbar gemacht, räumte Dusel ein und nannte an erster Stelle das Teilhabestärkungsgesetz. Da sich rund ein Viertel aller Unternehmen in der Bundesrepublik seiner Verpflichtung entzöge, Behinderte zu beschäftigen, sei eine vierte Stufe der Ausgleichsabgabe überfällig. Die hatte Bundesarbeitsminister H...