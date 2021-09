Zum Inhalt dieser Ausgabe | Ein großer Flop Berlin: Abgeordnetenhauswahlkampf der AfD läuft schleppend Felix Schlosser Viel los war bei der groß angekündigten und vor Ort stark beworbenen AfD-Kundgebung am Mittwoch abend im nördlichsten Zipfel Berlins nicht. Der Bezirksverband Pankow hatte den innenpolitischen Sprecher der Bundestagsfraktion Gottfried Curio eingeladen und seinen Auftritt in eine Art Wahlkampfparty eingebunden. Gerade einmal knapp 40 AfD-Anhänger versammelten sich vor dem Parteibüro im Ortsteil Blankenburg. Nach den Reden leerte sich der Platz rasch, zurück blieben nur wenige, die den Parolen und Redebeiträgen der antifaschistischen Gegenkundgebung auf der anderen Straßenseite lauschen mussten. Der rund 100 Personen starke Gegenprotest hatte auch Unterstützung von Aktiven der Initiative »Deutsche Wohnen und Co. enteignen«. Schülerinnen und Schüler der Kampagne »Kein Schulraum der AfD« berichteten von Podiumsdiskussionen an ihren Schulen, zu denen auch AfDler eingeladen waren. Nach Protesten sei es gelungen, dass einige AfD-Vertreter wieder ausgeladen wurden...

