»Militär heizt Klimakrise weiter an«

An diesem Freitag ruft »Fridays for Future« erneut zum Klimastreik auf. Die Organisation »Internationale Ärzt*innen zur Verhütung des Atomkrieges / Ärzt*innen in sozialer Verantwortung«, kurz IPPNW, wird sich an den Protesten beteiligen. Wieso beschäftigen Sie sich mit dem Kampf gegen den Klimawandel?

Leben und Gesundheit sind derzeit doppelt bedroht – durch die fortschreitende Klimakatastrophe und die wachsende Atomkriegsgefahr. Zu beidem trägt die weltweite Aufrüstung mit fast 2.000 Milliarden US-Dollar 2020 in erheblichem Maße bei. Allein die NATO-Staaten sind für 55 Prozent der Ausgaben verantwortlich.

Militärische Abschreckungsstrategien gelten allgemein als Mittel globaler »Sicherheit« – atomare Aufrüstung eingeschlossen. Doch das Gegenteil ist der Fall: Krieg, Militär und die Rüstungsindustrie heizen die Klimakrise weiter an – diese wiederum provoziert Hunger, Krisen und Kriege. Ein Teufelskreis.

Sie kritisieren den CO2-Fußabdruck des Militärs. Lässt ...