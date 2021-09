Reporter im Ausnahmezustand

Im polnischen Grenzgebiet zu Belarus sind am Sonntag die Leichen von drei Geflüchteten gefunden worden. Anfang des Monats hatte Warschau hier den Ausnahmezustand über einen 418 Kilometer langen und drei Kilometer tiefen Geländestreifen entlang der Grenze verhängt. Seitdem häufen sich aber auch ganz andere Geschichten in den Medien des Landes zu diesem Ausnahmezustand. Denn die Maßnahme richtet sich insbesondere auch gegen die Presse. Den Medienvertretern ist nicht nur der Aufenthalt in der betroffenen Gegend verboten, sondern sogar Film- oder Tonaufnahmen aus dem »freien« Gebiet über dessen Grenze hinweg in die »Zone« sind untersagt. Ob dieses Verbot überhaupt zulässig ist, ist unklar, weil es zwangsläufig die in der Verfassung garantierte Freiheit der journalistischen Berichterstattung einschränkt. Als Reaktion darauf schickte Polens »Qualitätspresse« nun ihre Reporter los, um dem Publikum wenigstens zu vermitteln, wie sich der Ausnahmezustand anfühlt. U...