AVUS – Rennstrecke und ­Legende

Im Herbst 1921 wurde im Südwesten Berlins die AVUS – die Automobil-Verkehrs- und Übungsstraße – eingeweiht. Die AVUS war eine Hochgeschwindigkeitsstrecke, welche die Entwicklung des Automobils in Deutschland vorantreiben sollte. Heute steht man auf den Autobahnen zumeist im Stau oder wird von Totrasern gefährdet – danke, Andreas Scheuer! D 2021.

Arte, 20.15 Uhr

Basic – Hinter jeder Lüge eine Wahrheit

Verhörspezialist (was es alles gibt) Hardy (John Travolta) und die Militärpolizistin Osborne (Connie Nielsen) sollen klären, was aus Sergeant West (Samuel L. Jackson) und vier der sechs Soldaten geworden ist, mit denen er zu einer Übung in den Dschungel von Panama aufgebrochen war – denn die beiden Zurückgekehrten machen wide...