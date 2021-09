Bloß keine Eile

Während der 20. Jahrestag des 11. Septembers aufwendig begangen wurde, schleppt sich der Prozess gegen den angeblichen Chefplaner der Angriffe auf das World Trade Center und das Pentagon unabsehbar dahin, ohne angemessene Aufmerksamkeit zu finden. Die Rede ist nicht von Osama bin Laden, der von einem US-Killerkommando am 2. Mai 2011 in seinem pakistanischen Hausarrest erschossen wurde, ohne dass jemals ein Gerichtsverfahren gegen ihn eröffnet worden war. Die Rolle des »Masterminds« schreibt die US-Justiz vielmehr dem heute 57jährigen Khalid Scheich Mohammed zu. Gegen ihn und vier weitere Beschuldigte finden gegenwärtig im US-Stützpunkt Guantanamo auf Kuba die Vorprozeduren für ein Militärtribunal statt, in dem die Anklage die Todesstrafe anstrebt.

Seit Freitag sind die Verhandlungen wegen eines Coronaverdachtsfalls unter den Gerichtsreportern unterbrochen. Erst zehn Tage vorher waren sie nach anderthalb Jahren Pause, die sowohl durch die Pandemie als auch ...