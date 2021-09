Eine neue Ära

Auf CELAC-Gipfeltreffen führen üblicherweise Vertreter der lateinamerikanischen und karibischen Staaten das Wort. Die Videoansprache des chinesischen Präsidenten Xi Jinping war also ungewöhnlich, für die Teilnehmer jedoch keine Überraschung. Der gastgebende mexikanische Staatschef Andrés Manuel López Obrador hatte in mehreren Beiträgen erklärt, dass die Region »ihre Stagnation und Rückständigkeit in den Bereichen Produktion, Technologie und Wissenschaft« überwinden müsse, in denen sich China auszeichne.

Auch Xi habe in seiner Botschaft keinen Zweifel daran gelassen, dass sein Land die Präsenz auf dem wichtigen lateinamerikanischen Markt über alle anderen Interessen stellt, berichtete der kubanische Prensa Latina-Journalist Luis Arce Isaac. Nach Gründung des CELAC-China-Forums im Jahr 2014 hätten sich die Beziehungen positiv entwickelt und das Staatenbündnis sei zu einer wichtigen Plattform geworden, um Wirtschaftsakteure zusammenzubringen, hatte Xi erklärt...