Gregorek, Lang

Am Sonntag wird sie 80 Jahre alt – der Muse eines großen Schriftstellers, die von den Bühnen des Landes leider Abschied genommen hat, widmete Wiglaf Droste zu ihrem 75. Geburtstag ein Gedicht, in dem es heißt: »Wer will ein Schoß- und Kuscheltier der Mächtigen / wer will schon runter in die Liga der Debilen / Wer möchte bei Opportunisten nächtigen, / der weiß, wie schön es ist, stets Champions League zu spielen? / Mit einer Lederpuppe ein Gespräch zu führen ist kein Klacks / im Hause Goethe über den sehr abwesenden Herrn Peter Hacks.«

Ja, Karin Gregorek, die sich nach ihrem Schauspielstudium in Berlin-Schöneweide erst mal in Altenburg, Dessau und Erfurt ausprobierte, kam 1969 nach Berlin. Ihre Antrittsrolle am Maxim-Gorki-Theater war die »Regina B.« in einem Stück von Siegfried Pfaff, und bei der Defa fiel sie als Kranken...