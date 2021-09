Faschodemo hat Nachspiel

Eine Demonstration, bei der am Sonnabend rund 200 Faschisten durch die spanische Hauptstadt Madrid gezogen waren, hat ein juristisches Nachspiel. Wie mehrere Medien am Montag berichteten, hat die Staatsanwaltschaft Ermittlungen gegen die Teilnehmer des Aufmarsches aufgenommen. Es geht um Ausrufe, die die Rechten bei ihrem Zug durch das als Schwulenviertel bekannte Chueca machten und die laut Beobachtern den Tatbestand des Hassverbrechens erfüllen. So hatten die Teilnehmer der Demonstration unter anderem »Schwule raus aus unseren Vierteln« und »AIDS-Kranke raus aus Madrid« gerufen.

Organisiert worden war der von der Stadt genehmigte Faschistenaufmarsch von »Sicheres Madrid«, einer Organisation, die sich in sozialen Medien als Nachbarschaftsverein ausgibt. Wie auch die italienische »Casa Pound« versucht die Gruppierung, über die Unterstützung von Menschen in Not – jedoch ausschließlich von ihnen als »Spanier« angesehene Personen – Fuß in den Vierteln zu fass...