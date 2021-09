In Abes Schatten

Die in Japan regierende Liberaldemokratische Partei (LDP) befindet sich im Wahlkampf. Seit Freitag bewerben sich offiziell vier Kandidaten um den LDP-Vorsitz, kommende Woche soll gewählt werden. Der bisherige Chef Yoshihide Suga hatte Anfang des Monats angekündigt, nicht mehr kandidieren zu wollen. Der neue LDP-Vorsitzende wird Suga auch auf dem Sitz des Premierministers nachfolgen, da die Partei über eine Mehrheit in beiden Kammern des Parlaments verfügt.

Zur parteiinternen Wahl am 29. September treten mit Fumio Kishida und Taro Kono zwei ehemalige Außenminister an, auch die Exministerin für Allgemeine Angelegenheiten, Sanae Takaichi, sowie die amtierende Viezegeneralsekretärin der LDP, Seiko Noda, kandidieren. Beobachter sind sich einig: In der LDP fehlt es an qualifizierten und geeigneten Bewerbern, was sie auch als eine Folge von Shinzo Abes Versäumnis einschätzen, frühzeitig einen aussichtsreichen Nachfolger aufzubauen. Sugas Vorgänger regierte Japan ...