Demonstrativ ungeniert

Lange Zeit führten bei den russischen Parlamentswahlen am Wochenende in den Wahlkreisen in Moskau die Oppositionsparteien. Erst im letzten Moment, während der Auszählung der elektronisch abgegebenen Stimmen, wendete sich das Blatt für die Regierungspartei »Einiges Russland«, die Unterlegenen witterten Betrug. Nimmt man diese Beschuldigungen ernst, dann wirft der Umgang des amtlichen Russlands mit dem Wahlergebnis einige Fragen auf. Denn hätten ein paar mehr Direktmandate für Oppositionskandidaten etwas am Gesamtergebnis geändert?

»Einiges Russland« erhält nach dem amtlichen Ergebnis ungefähr 350 Mandate, die für Verfassungsänderungen notwendige Zweidrittelmehrheit liegt bei 301 Abgeordneten. Praktisch kann die Regierungspartei weiterregieren wie gehabt. Was in Moskau passierte, hat von daher vor allem eine symbolische Dimension. Der innerrussischen Opposition soll demonstriert werden, dass sie »klug abstimmen«, ihre Stimmen gegen die Regierungspartei bünde...