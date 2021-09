Re: Schutzengel der Transfrauen

Loredanas Aufstand gegen den Hass

Ihr Leben lang wollte Loredana Rossi nur eins – als Frau gesehen und anerkannt werden. Als Transfrau weiß sie, wie sich Stigmatisierung und Ausgrenzung anfühlen. Denn seit dem Erstarken der Rechtspopulisten in Italien hat die Gewalt gegen die Community zugenommen. D 2021.

Arte, 19.40 Uhr

Öl. Macht. Geschichte

Aufstieg und Fall

Die Entdeckung des Erdöls in der Mitte des 19. Jahrhunderts glich einem Wunder: Petroleumlampen erhellten Wohnzimmer, und ölbetriebene Maschinen arbeiteten so effektiv wie 50 Arbeiter. Und Wale, die zuvor den Stoff geliefert hatten, konnten sich erholen. Zweiteilige Dokumentation über das schwarze Gold. Ein paar Fakten dazu: Für einen Liter Benzin gehen 1,3 Kilogramm Erdöl auf die Reise, um in Raffinerien veredelt zu werden. Für diese 1,3 Kilogramm Erdöl braucht es...