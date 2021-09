Putschisten und Autokorsos

Allzu viele waren es nicht: Am Sonntag haben in Thailands Hauptstadt Bangkok Hunderte an den Putsch des Militärs gegen den damaligen Regierungschef Thaksin Shina­watra vor 15 Jahren erinnert. Zudem forderten die Demonstranten mit einem Hupkonzert den Rücktritt von Premier Prayut Chan-ocha, der 2014 als Armeechef durch einen Umsturz die Führung des Landes übernommen hatte.

Am 19. September 2006 kam die Militärführung in Bangkok mit Armeechef Sonthi Boonyaratglin an die Macht. Der gewählte Regierungschef Thaksin hielt sich zu dem Zeitpunkt bei der UN-Generalversammlung in New York auf. In der Bangkok Times bezeichnete ­Boonyaratglin den unblutigen Putsch als Erfolg. Als Beleg dafür nannte der inzwischen im Ruhestand befindliche General im Gespräch mit der größten englischsprachigen Tageszeitung des Landes anlässlich des Umsutzes den Umstand, dass einfache Bürger die vor dem Regierungssitz in der Hauptstadt aufgefahrenen Panzer mit Blumenkränzen behängten. Im...