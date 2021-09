Zum Inhalt dieser Ausgabe | Das Korsett drückt Es kriselt in Österreichs Fußballnationalelf. Kritik an Trainer Foda, weil er nicht wie RB Salzburg spielen lässt Gabriel Kuhn Im österreichischen Fußball gehen die Wogen hoch. Grund sind die Leistungen des Nationalteams der Herren. Dabei gab man sich vor zweieinhalb Monaten noch zuversichtlich. Das Team spielte bei der EM passabel, im Achtelfinale gegen Italien sogar richtig gut. Dem späteren Titelträger musste man sich erst nach Verlängerung mit 1:2 geschlagen geben. Inzwischen hat jedoch die Realität der WM-Qualifikation das Team wieder eingeholt. In einer Gruppe ohne Hochkaräter liegt man nach zuletzt blamablen Leistungen – einem 2:5 in Israel folgte zu Hause ein 0:1 gegen Schottland – nur auf Rang vier. Tabellenführer Dänemark ist enteilt, die Chancen auf Platz zwei sind nur noch theoretischer Natur. Drei Punkte hinter Österreich lauern auf Platz fünf die Färöer. Das österreichische Herrennationalteam wurde in den letzten Jahrzehnten nicht von Erfolgen verwöhnt. Insofern ist die gegenwärtige Situation nichts Besonderes. Doch die Fußballöffentlichkeit ist überzeugt, dass der z...

Artikel-Länge: 4524 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 43,60 Euro/Monat Soli: 55,60 €, ermäßigt: 30,60 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 20,60 Euro/Monat Soli: 27,60 €, ermäßigt: 13,60 € Bestellen