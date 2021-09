Das queerfeministische Bündnis »What the fuck« (WTF) ruft für diesen Freitag und Sonnabend unter dem Motto »Blut, Kot und Glitzer« dazu auf, gegen den »Marsch für das Leben« in Berlin zu protestieren. Seit 2002 formiert sich in der Weise die reaktionäre Bewegung der sogenannten Lebensschützer, in deren Reihen AfD-Politiker, christliche Fundamentalisten und Neonazis mitlaufen.

Die Sprecherin des WTF-Bündnisses, Ella Nowak, sagte am Mittwoch gegenüber junge Welt, den am »Marsch für das Leben« Teilnehmenden gehe es nicht nur darum, Frauen das Selbstbestimmungsrecht über ihre Körper abzusprechen sowie das Recht auf Schwangerschaftsabbrüche zu verweigern. Allgemein versuchten die Rechten, »mit ihrem rückschrittlichen Diskurs in die sogenannte Mitte der Gesellschaft vorzudringen«. Man befürworte das Familienmodell »Vater, Mutter, Kind, alle weiß«. Das Mobilisierungspotential liege derzeit bei etwa 5.000 Leuten. Diese müssten von einem riesigen Polizeiaufgebot be...