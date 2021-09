Begleitet von Protesten antimilitaristischer Gruppen geht an diesem Freitag Europas größte, alle zwei Jahre in London organisierte, Rüstungsmesse zu Ende. Auf dem »DSEI Arms Fair« tummelt sich alles was in Sachen Waffen, Militär und Politik Rang und Namen hat. Mit 1.600 Ausstellern ist die Veranstaltung etwas kleiner als im Jahr 2019, damals waren 1.700 zugegen. Dennoch sind laut einem Bericht der Tageszeitung Guardian vom Montag immerhin neun der zehn größten Waffenhersteller der Welt anwesend.

Ausgerichtet wird dieses Fest der Massenmörder von der britischen Waffenverkaufsbehörde. Laut Informationen der britischen »Kampagne gegen den Waffenhandel« (CAAT) existiert eine derartige Einrichtung seit dem Jahr 1966. Ihr einziger Zweck ist es, britischen Rüstungsexporteuren zu einer größeren Zahl von Verkäufen zu verhelfen. Geleitet wird der Laden von Waffenbeschaffungsminister Jeremy Quin. »200.000 Menschen leben in Großbritannien von der Rüstungsindustrie«, s...