Zum Inhalt dieser Ausgabe | Generalangriff auf Regierung Uruguay: Große Beteiligung bei Streik gegen neoliberale Politik des Präsidenten. Opposition organisiert Referendum Frederic Schnatterer Es war die bislang härteste Machtprobe für Uruguays rechten Präsidenten Luis Lacalle Pou. Für Mittwoch (Ortszeit) hatte der Gewerkschaftsdachverband PIT-CNT zum Generalstreik gegen die Politik der Regierung aufgerufen. Dem Appell folgten Zehntausende, vor allem in der Hauptstadt Montevideo. Angesichts der Menschenmassen vor dem Parlamentssitz Palacio Legislativo im Zentrum witzelte Marcelo Abdala, Generalsekretär des PIT-CNT: »Sie werden die Avenida Libertador wohl vergrößern müssen.« Aus dem ganzen Land waren Menschen mit Bussen gekommen, um für »mehr Arbeit, die Verteidigung des öffentlichen Bildungssystems, ein besseres Gesundheitssystem, würdevolles Wohnen, die Verteidigung des öffentlichen Sektors und gegen den Hunger« zu protestieren, wie es im Aufruf der Gewerkschaften hieß. Zwar handelte es sich bereits um den dritten Streikaufruf seit Lacalle Pou am 1. März 2020 das Amt des Staatschefs übernommen hatte. Nach anderthalb Jahren Pandemie durften jedo...

