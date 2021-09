Faktische Kürzung

Es ist ein zynisches Spiel, das die Bundesregierung Jahr für Jahr mit Empfängern von Grundsicherung treibt: Um lediglich drei Euro im Monat wird nun der Regelsatz für alleinstehende Erwachsene angehoben. Eine entsprechende Verordnung hat das Bundeskabinett am Mittwoch auf den Weg gebracht.

Konnten die Betroffenen schon vorher kaum am gesellschaftlichen Leben teilhaben, so ist das nun noch weniger möglich. Denn die Verbraucherpreise sind deutlich gestiegen und nicht in die Berechnung des Regelsatzes eingegangen. Dem Preisplus im August von 3,9 Prozent stehen 0,76 Prozent mehr Geld gegenüber. Alleinstehende Erwachsene, die Hartz IV beziehen, bekommen damit ab Januar 449 Euro im Monat; leben sie in einer Partnerschaft, sind es nur 404 Euro. Für Kinder zwischen 14 und 17 Jahren soll es 376 Euro geben, was ebenfalls ein Mehr von drei Euro bedeutet. Für jüngere Kinder sind dagegen nur zwei Euro monatlich mehr vorgesehen.

Mit den jährlichen Anpassungen will die Bu...